PADOVA - Nasce il nuovo parco Guizza a cavallo tra Padova ed Albignasego. L'assessore al Verde Antonio Bressa, il sindaco di Albignasego Filippo Giacinti, con l'assessora all'Ambiente Valentina Luise e i tecnici dei rispettivi Comuni, si sono incontrati al parco Modì di Albignasego, nel punto in cui sarà ampliato sul territorio padovano con la realizzazione del Parco Guizza. Obiettivo dell'incontro è stato quello di sancire la collaborazione tra le due amministrazioni per la realizzazione di una grande area verde contigua, a servizio di tutti i cittadini di Padova Sud.

L'investimento

Grazie agli oltre 21 milioni di fondi Por Fers che ricadranno sull'ambito territoriale di Padova, Palazzo Moroni potrà infatti investire 2,7 milioni di finanziamento per la riqualificazione del verde e la realizzazione del parco, per un progetto di complessivi 3 milioni, con la quota restante cofinanziata dall'amministrazione. Il progetto sarà discusso dalla VI commissione e dalle Consulte di quartiere, per adattarlo alle esigenze dei cittadini ed essere pronti alla sua realizzazione. Il parco Guizza è un obiettivo definito durante lo scorso mandato amministrativo (Giordani 1) a seguito di un'operazione di perequazione urbanistica. L'area in oggetto era di 80.925 mq, di questi ben 63.702 mq sono diventati parco grazie alla perequazione, ovvero il 78,72% dell'area. Nei restanti 17.000 metri sono in corso di realizzazione alcune urbanizzazioni di tipo residenziale. Il parco di prossima realizzazione avrà quindi una superficie di 63.702 mq cui va aggiunta l'area dell'attuale parco Gozzano e l'attuale verde limitrofo, per un totale di circa 100.000 metri quadri sul territorio cittadino che diventano circa 130.000 considerando il Parco di Albignasego. La conferma della Regione sull'utilizzo dei fondi Por Fers arriverà entro l'estate e poi ci saranno due anni per completare le opere. Una volta realizzato il parco Guizza sul territorio comunale di Padova, in continuità con il parco Modì, si otterrà una grande area verde a servizio della zona sud, nonché l'unico che insiste su due comuni e sul quale si aprirà un confronto per una nuova unica denominazione che racchiuda entrambe le aree. «Confidiamo nel fatto che presto arrivi il via libera dalla Regione all'utilizzo dei fondi Por Fers e nel momento in cui saranno a disposizione delle casse comunali vogliamo essere pronti a dare il via ai lavori - ha commentato Bressa - le interlocuzioni propedeutiche con l'amministrazione di Albignasego, così come i prossimi confronti con la cittadinanza padovana, vanno in questa direzione. Alla Guizza puntiamo a realizzare un'area verde attrezzata, con strutture per lo sport e il tempo libero di ultima generazione, anche per mantenere la vocazione dell'area oggi molto frequentata non solo da famiglie e bambini, ma anche da persone che ricercano benessere e attività fisica».

«Ringrazio l'amministrazione comunale padovana per la volontà di fare sinergia anche su questo progetto - ha aggiunto Giacinti - l'area verde del parco Modì è frequentata anche da molti padovani che vivono sul confine, in quest'area di città dove i due comuni sono contigui e il dialogo tra amministrazioni è importante per offrire un servizio all'altezza. La Grande Padova passa anche da queste azioni di sinergia e collaborazione». In questo periodo, però, Bressa è impegnato anche su altri fronti. È di giovedì scorso l'acquisizione da parte del Comune dei 17.000 metri quadri di verde pubblico del parco Ipazia ad Altichiero. A fine marzo, invece, era arrivato il via libera all'ampliamento del parco Iris. L'area attualmente conta 6 ettari e mezzo di superficie e con questo primo stralcio di ampliamento diventerà di 16 ettari, 9 e mezzo in più rispetto all'attuale con nuove attrezzature, un edificio a zero impatto energetico, vaste aree verdi e boschive per il passeggio.