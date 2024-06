PADOVA - Cambia la convenzione tra il Comune e l'associazione Mame che gestisce il Parco Europa alla Stanga e ora gli eventi dureranno tutto l'anno. Ad annunciarlo è stato ieri l’assessore al Verde pubblico, Antonio Bressa, che martedì ha fatto approvare in Giunta una delibera con cui si va a modificare la concessione dell’area verde all’associazione che fa capo ad Antonio Colella.

LA SITUAZIONE

«La vecchia convenzione prevedeva, tra i vari obblighi del concessionario, – ha spiegato Bressa – l'organizzazione di eventi, la verniciatura della cancellata e della ringhiera del parco e la realizzazione di pavimentazione con prato armato e cavidotti interrati». Opere dal valore di circa 100mila euro che, ad oggi, non sono state realizzate. Nel frattempo però Mame aveva denunciato l'inadeguatezza del Giardino di cristallo, la grande serra che si trova all’interno di Parco Europa. I problemi riguardavano infiltrazioni d’acqua e l’impianto di riscaldamento e raffrescamento non adeguato. Circostanze che avrebbero reso problematica l’organizzazione di eventi, soprattutto durante la stagione invernale, da parte del concessionario.

Non solo. Alcune criticità avrebbero riguardato anche i grandi concerti organizzati da Mame durate l’estate con la rassegna “Parco della Musica”, che richiamavo migliaia di persone rendendo difficile garantire la sicurezza dell’area. Rassegna che cambierà radicalmente. Gli organizzatori hanno presentato un ricorso al Tar legato alla richiesta danni per il mancato utilizzo della serra. In una fase successiva però è nata un’interlocuzione con il Comune e si è arrivati a una soluzione.

LE NOVITÀ

«L’associazione si farà carico della ristrutturazione della serra e, in cambio, non dovrà più realizzare i lavori sulla cancellata e sul prato – ha aggiunto Bressa –. Per evitare i problemi legati ai grandi concerti da quest’anno Mame ha rinunciato al grande palco utilizzato per il “Parco della Musica” e organizzerà spettacoli con al massimo 1.500 persone durante l’estate. La novità è che, grazie al recupero della serra, gli eventi al parco potranno però tenersi tutto l’anno». Sempre nella delibera approvata martedì la convezione è stata prolungata di altri 5 anni.

Nel frattempo continuano gli spettacoli del rinnovato format “Parco della Musica”. Ieri sera a esibirsi è stato Solo Horse, pseudonimo di Michele Menini, un dj e produttore padovano con esperienza nella creazione di colonne sonore. Ha pubblicato remix e inediti con l'alias Robin Beatman, condiviso il palco con artisti della scena locale e nazionale. Mercoledì invece ultima data per le serate targate Euphoria. Insomma la giunta Giordani continua puntare sulla valorizzazione dei parchi cittadini. Una valorizzazione che passa anche attraverso l'organizzazione di rassegne, non solo estive, in grado di intercettare migliaia di persone.