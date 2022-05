Doppia manifestazione di protesta ieri pomeriggio al parco di via Cortivo a Pontevigodarzere, oggetto in questi giorni di lavori che hanno dimezzato lo spazio riservato ai frequentatori, in particolare i bambini, per creare un’area cani. Un progetto inatteso che ha sollevato pesanti critiche trasversali.

Alle 16, muniti di cartelli che hanno appeso alla rete che ha diviso il parco, si è riunito un folto gruppo di residenti e con loro i candidati consiglieri della lista Peghin Sindaco, Rossella Salvan e Stefano Battel. Alle 17 un altro nutrito gruppo di residenti ha fatto sentire la propria voce insieme ai candidati della lista Solidarietà Ambiente Lavoro, Daniela Ruffini e Lucio Lobascio.

LE CRITICHE

«Ridurre della metà il parco dei bambini è una violenza inaudita. Ci chiediamo perché, visto che a pochissimi passi di distanza c’è un’area cani esistente che occupa metà di un parco in disuso decisamente maltrattato e abbandonato all’incuria – afferma Salvan – mentre lo spazio che adesso ospiterà la nuova area cani fa parte di un parco dove genitori e nonni possono rilassarsi e veder giocare figli e nipoti all’aria aperta in spensieratezza. L’amministrazione non ha idea di cosa farà dell’area cani, che probabilmente verrà smantellata. Perché non viene fatto un piano di fattibilità prima di procedere a spendere soldi pubblici? C’è sempre un’approssimazione e gli esperimenti fanno sempre ricadere le spese sugli ignari cittadini che trovano queste amare sorprese».

LE AZIONI

Ruffini annuncia un sit-in per stamattina nel tentativo di rallentare i lavori e invita il sindaco Sergio Giordani a recarsi al parco per constatare di persona la situazione. Ricorda inoltre che il parco è l’unica area verde attrezzata del quartiere. «Riteniamo incomprensibile questa iniziativa da parte del settore verde dell’amministrazione, competente sulla realizzazione di queste aree – spiega Ruffini – I cittadini sono contrari alla creazione della nuova area cani all’interno del parco Cortivo dove adesso i bambini giocano in libertà e sicurezza. Libertà e sicurezza che con la presenza di cani, anche se in un’area recintata, non potrebbero più essere le stesse. Il parco è utilizzato anche per l’organizzazione di momenti di festa per i bambini e per attività di inclusione. L’iniziativa dell’amministrazione non è stata minimamente condivisa con i cittadini, che si sono visti sottrarre una porzione importante di parco».

Chiara Gallani, assessore al verde pubblico, ha spiegato che «è stata una parte dei residenti a chiedere lo spostamento dell’area cani precedentemente esistente perché troppo vicina alle case».