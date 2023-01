GALZIGNANO - Il Parco Colli vuole “prendersi” la cima del Venda, per renderla sede di uno dei più grandi presidi naturalistici della regione. E valorizzare in tal modo un’area che, grazie anche all’assenza di insediamenti, si presenta ora come un’incontaminata oasi vegetativa e faunistica. Proprio per assumere in tutela la vastissima area un tempo sede della base militare sulla cima più alta dei Colli, l’Ente Parco vuole che sia accelerato il processo di passaggio del Demanio militare a quello civile.

Quando l’ex base militare diventerà “oggetto” di competenza regionale, il Parco potrà mettere mano ad un progetto su cui punta da tempo. Ossia trasformare l’ex insediamento militare in una struttura “gemella” di Casa Marina, il presidio didattico e naturalistico anch’esso posto alla pendici del Venda, poco sopra Galzignano. Aprendo così il cuore del Parco agli escursionisti, attraverso percorsi didattici e naturalistici per comitive e scolaresche.



IL PROGETTO

«Ho preso visione del patrimonio dell’ex base qualche settimana fa – ha detto il Presidente dell’Ente Parco, Riccardo Masin – e sono stato impressionato dal considerevole numero di escursionisti che lo frequentano e che per ora non possono accedere ad un’area ancora virtualmente sotto sorveglianza militare. Per trasformarla serve un progetto al quale stiamo lavorando, e sul quale cercheremo di far convergere una delle diverse linee di finanziamento dei fondi europei». Il lavoro del Parco, riguarda anche l’altro versante del Venda che confina con la ex base militare, che accoglie le monumentali rovine dell’ex Monastero degli Olivetani. La zona in questo caso ricade sotto la proprietà della Fondazione “Monte Venda” che ha curato negli anni scorsi un primo restauro del sito.

«Ma gran parte dell’area – spiega il vice presidente del Parco, Antonio Scarabello – richiede ancora di essere messa in sicurezza per poter essere pienamente praticabile». Non è un caso che la Fondazione abbia da tempo chiuso la via d’uscita del sentiero che porta ai ruderi, e che veniva percorso dagli escursionisti per scendere a Cinto oppure entrare nella ex base militare. La proprietà non intende infatti assumersi responsabilità in caso di incidenti occorsi a qualche escursionista entro i propri confini.

«Con la Fondazione – ha continuato il Presidente Masin – abbiamo finalmente avviato un’intesa. Attendiamo da loro un progetto per la messa in sicurezza delle varie zone dell’ex Monastero e del percorso che l’attraversa. La loro ipotesi di intervento, potrebbe costituire il nucleo di un percorso di lavoro destinato a supportare la richiesta di altri fondi, sia a livello nazionale che regionale e rendere finalmente fruibile in maniera completa un tesoro architettonico e naturalistico fra i più interessanti del Veneto. La stessa Fondazione potrebbe gestire, sempre a scopo turistico, uno degli avamposti tuttora abbandonati del presidio militare nell’area del Venda».