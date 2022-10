A Padova scatta la rivoluzione della mobilità: i parcheggi liberi si trovano grazie ad un'app

PADOVA - Nella città del Santo scatta lo stop alle auto che girano anche per mezz’ora in cerca di un posto libero, ora a trovare il parcheggio ci pensa un’app. Nasce, infatti, dalla collaborazione tra Aps Holding, Parkit, Municipia spa, l’app easyPadova. Un’applicazione che al suo interno contiene la sezione Trova Parcheggio grazie alla quale si può verificare la disponibilità di parcheggi sia per quel che riguarda quelli stradali (regolati dalle strisce blu) che quelli in struttura. Questo grazie ad appositi sensori per il rilevamento dell’occupazione del parcheggio installati al momento in oltre 1600 stalli di sosta a pagamento dell'area più centrale della città.

La tecnologia fornita da questi nuovi sensori abilita una vera e propria rivoluzione digitale della mobilità urbana: consente, infatti, di identificare lo stato di occupazione di ogni singolo stallo di sosta, di efficientare il controllo su strada per quel che riguarda i pagamenti e di fornire ad Aps e al Comune uno strumento preciso per monitorare gli indicatori utili alla pianificazione. «L’App è la parte terminale di un lungo processo di modernizzazione del sistema di gestione della sosta che è iniziato con l’introduzione dei pagamenti digitali – spiega l’amministratore delegato di Aps Riccardo Bentsik - e che è proseguito con il rinnovamento delle apparecchiature per i parcheggi in struttura, con la totale sostituzione dei vecchi parcometri con quelli di ultima generazione».