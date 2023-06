PADOVA - Diventano a pagamento 183 posti auto oggi gratuiti. Nei prossimi giorni alcuni stalli di sosta oggi bianchi, diventeranno a pagamento, riservati ai residenti o a persone con disabilità. L'amministrazione, in collaborazione con Aps Holding, ha infatti deciso di accogliere alcune proposte avanzate da commercianti e di istituire nuovi posti auto a pagamento per garantire una maggior rotazione della sosta. Inoltre sono state regolate con sosta a pagamento anche alcune zone oggi utilizzate impropriamente come parcheggio scambiatore sull'asse del Sir1 e sono stati aggiunti alcuni stalli per residenti o per persone con disabilità per soddisfare le esigenze dei residenti.



Il dettaglio



Nello specifico, nel park Bassanello in via Adriatica, saranno istituiti 35 stalli a pagamento, oltre a 2 stalli per veicoli elettrici e 2 stalli per persone con disabilità. Il costo sarà 0,50 euro per mezza giornata e prima ora gratuita. In via Savonarola e via Alberto da Padova, invece, verranno istituiti 20 posti auto a pagamento, oltre a 6 stalli per residenti, 2 stalli per persone con disabilità e 1 stallo per carico e scarico merci. Il costo sarà di 1,70 all'ora. In viale Codalunga, per uniformare l'offerta di sosta tra i due lati della strada 15 posti auto diventeranno a pagamento (1,70 euro all'ora). In Corso Tre Venezie angolo via Annibale da Bassano verranno istituiti 10 stalli con strisce blu (1,10 euro all'ora) 1 stallo per carico e scarico merci, 1 stallo per persone con disabilità e 1 stallo per residenti. In vicolo Tiziano Aspetti sono previsti altri 3 posti auto a pagamento (1,10 euro all'ora). In via Aspetti e via Vecellio saranno istituiti 12 parcheggi a pagamento al costo di 0,50 euro per i primi 90 minuti e 1,10 euro per le ore successive. In via Fornace Morandi e al park Saimp 73 parcheggi gratuiti diventeranno a pagamento (0,50 euro mezza giornata). In via Guido Reni, infine, saranno istituiti 15 stalli con strisce blu per incrementare l'offerta a rotazione in un'area densamente abitata e con presenza di uffici e negozi.



Ragona



«L'istituzione di questi parcheggi blu è dovuta da un lato ad un'esplicita richiesta di alcuni cittadini, come ad esempio i commercianti di via Savonarola che lamentavano il fatto che il disco orario attualmente presente non veniva rispettato ha commentato ieri l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona - Chi doveva svolgere veloci commissioni nei negozi quindi non trovava parcheggio e grazie ad una positiva interlocuzione con i commercianti, costruttiva e con l'obiettivo di migliorare la viabilità dei quartieri, abbiamo individuato questa soluzione». «Dall'altro abbiamo reso a pagamento alcune aree che venivano utilizzate impropriamente come parcheggio scambiatore sulla linea del tram o aree che venivano utilizzate per parcheggiare l'auto tutto il giorno quando invece dovrebbero soddisfare la richiesta di rotazione ha concluso l'esponente arancione - In questo modo tuteliamo commercianti, residenti di diversi quartieri senza togliere possibilità a chi utilizza il trasporto pubblico».