PADOVA - Si allarga a piazza Mazzini e alla prima Arcella la Zona R quella cioè dove possono parcheggiare i residenti. L'iniziativa dell'assessorato alla Mobilità è molto semplice. Puntando il compasso Sul cavalcavia Borgomagno in un raggio di 350 metri sarà data la priorità di parcheggio a coloro che vi risiedono e che faticano molto a trovare posto per le auto dei pendolari lasciate dappertutto. Si chiamano Zpru, zone di particolare rilevanza urbanistica quelle in cui la Giunta può operare. E lo fa già per il centro storico e l'area sud-est dell'ospedale (zona Sografi). Il nuovo raggio va dall'uscita pedonale su via J. d'Avanzo della stazione ed è delimitato dal cavalcavia Borgomagno ad ovest. Da via P. Selvatico a nord e via G. de'Menabuoi ad est, con l'inclusione del vicolo T. Aspetti ed il parcheggio di recente realizzazione in zona Tre Venezie. Non solo Arcella, anche piazza Mazzini e via Trieste, attualmente non inserite nella zona R del centro storico, sono oggetto della delibera votata dalla Giunta, che rivede la Zpru Centro storico, includendovi anche la zona di piazza Mazzini e il tratto di via Trieste compreso tra via Codalunga sino a Corso del Popolo- Corso Garibaldi, quindi i civici dal numero 1 al numero 29 sul lato dispari, e dal numero 2 al numero 32 sul lato pari.



La nuova zona Zpru Arcella Sud e la zona Zpru centro storico saranno attuate prossimamente tramite un'ordinanza, dopo la quale si potrà modificare l'attuale destinazione delle aree di sosta. Si procederà con progressività, anche in funzione del numero di tagliandi R richiesti, definendo le zone di parcheggio riservate ai residenti in modo che siano distribuite in maniera equilibrata.



I CONTRASSEGNI

Per avere diritto al contrassegno R è necessario avere: la residenza anagrafica all'interno o a ridosso della zona R e, in casi particolari valutati dal Comando di polizia municipale, la residenza in vie contigue o di confine tra la zona residenti e/o la zona a traffico limitato. Una dichiarazione di mancanza di parcheggio privato per il veicolo di proprietà. La proprietà o l'uso uso esclusivo dei veicoli dei residenti o della ditta della quale il richiedente sia titolare o socio dipendente.



RAGONA

L'assessore Andrea Ragona: «Un'azione permessa dal codice della strada che va incontro alle esigenze delle persone residenti in un'area strategica della città. La vicinanza con la stazione e la conformazione urbanistica mettono sotto pressione l'area dal punto di vista della sosta. Garantire alle persone residenti di poter trovare parcheggio con più facilità è un atto dovuto e appena è stato possibile abbiamo dato mandato per l'istituzione delle Zone R fuori dal Centro Storico». «Inizieremo in maniera progressiva, istituendo qualche decina di posti nell'area oggetto di Zpru, con l'obiettivo di valutare l'effettiva richiesta dei residenti e con la possibilità di estendere tanto il numero di posti quanto l'area».