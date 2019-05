​«Rimbalzato tra i reparti, per questo rimasi paralizzato»: chiede risarcimento milionario

di Nicola Munaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un anno e quattro mesi a testa la richiesta del pubblico ministero veneziano Federica Baccaglini per ciascuno dei tre medici accusati di lesioni personali gravissime: il, dirigente medico al pronto soccorso della cittadina balneare; la, dirigente medico al pronto soccorso di San Donà di Piave e la dottoressa, medico del reparto di Neurologia dell'ospedale di San Donà di Piave. Sempre a loro è arrivata laavanzata in aula dall'avvocato Carlo Bermone, parte civile per conto di undall'agosto 2013 immobilizzato a letto con assistenza 24 ore su 24, dopo la lesione del midollo spinale causato, sostiene la procura, dal tardivo intervento dei medici e dei vari. Per colpa di quell'odissea ha perso l'uso degli arti inferiori ed è costretto a fare i conti con un