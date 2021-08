Paralimpiadi, Bettella regala la prima medaglia all'Italia: bronzo nei 100 dorso

PADOVA - Prima giornata di gara e prima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi. A regalare la prima gioia alla delegazione azzurra è stato Francesco Bettella che ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara dei 100 metri dorso S1. «Sono cominciate alla grande le Paralimpiadi di Tokio per gli atleti veneti. La prima gioia è venuta poco fa dal nuotatore Francesco Bettella, medaglia di bronzo nei 100 metri dorso S1di nuoto. Bravo Francesco, e grazie da tutto il Veneto che ama le sfide impossibili e di solito, come te, le vince».

Così il Presidente della Regione Veneto saluta il bronzo del nuotatore padovano alle Paralimpiadi di Tokio, arrivata nella mattina italiana.

«Sono certo - aggiunge Zaia - che questo primo podio veneto sia il viatico per nuovi successi anche in altre discipline, perché la squadra italiana, e la sua compagine veneta, forse mai come in questa edizione sono performanti e motivate».

«È una storia straordinaria, quella di Bettella - aggiunge Zaia - che, trovando la forza di gettarsi in piscina, ha combattuto, e combatte, una grave neuropatia genetica di cui soffre».

APPROFONDIMENTI CONVOCATI Giochi Paralimpici, 6 atleti e 2 tecnici: la pattuglia di nuotatori... ​NUOTO Mondiali paralimpici, nei 5 ori azzurri spicca il padovano Bettella