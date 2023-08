PADOVA - Sono previste almeno 5 mila tra auto e moto, tutti pezzi unici. Un vero e proprio paradiso del custom, un mix di arte ed eleganza, con opere uniche dei migliori customizzatori.

Compie dieci anni l'evento NorthEast Custom Show. Il compleanno viene festeggiato nella splendida cornice di Piazzola sul Brenta, nel cuore della città, nell'area ad ingresso libero Borgo & Co nei giardini pubblici Camerini.

LA STORIA

Una tre giorni da oggi a domenica, che celebra un decennio di passione, creatività e divertimento nel settore delle personalizzazioni di auto e moto. Le prime edizioni a Mestrino, l'ultima lo scorso anno a Campodoro nel 2022 ed ora per la prima volta a Piazzola sul Brenta, creando un interessante connubio tra l'antica Villa Contarini con l'ampio parco all'inglese di 40 ettari, la grande piazza con il colonnato e l'area verde pubblica, e le migliaia di esemplari a quattro e a due ruote, e poi tante altre particolarità del settore custom.

L'edizione del decennale riserva nel programma non poche novità e sorprese che renderanno il NorthEast Custom Show un evento ancora più indimenticabile. Una selezione di veicoli customizzati e un'atmosfera retrò riporterà i visitatori direttamente negli Anni 50. Ci sarà la possibilità di seguire workshop tematici, si scopriranno le ultime tendenze e ci si potrà confrontare con veri esperti del settore. Non mancheranno gli stand dedicati allo street food. Da non dimenticare che domenica, in concomitanza con il Northeast Custom Show, si svolgerà come ogni ultima domenica del mese, il mercato dell'antiquariato e del modernariato tra i più grandi d'Italia, con ben 800 espositori ed almeno 15 mila presenze, sviluppato in centro, sotto al porticato della piazza e all'interno dell'ex jutificio Camerini.

IL PROGRAMMA

La manifestazione ha registrato presenze di tutto rispetto ed ospitato le migliori band rockabilly del Nord Italia, che hanno scatenato il pubblico con le loro energiche performance. Grande esposizione vintage e di prodotti di settore con numerosi stand di professionisti, ottima cucina, ed un programma di spettacoli e di musica di spessore con ogni sera dj set e musica dal vivo. Oggi alle 18 l'inaugurazione ufficiale dell'evento. Sul palco i Fish'n Chicks con le loro musiche Honky tonk e Country. Domani apertura alle 16. Ci saranno pin up contest, workshop di pinstripe e dal vivo saranno protagonisti gli acuti e gli assoli travolgenti della Teddy Boy rock n' roll band italiana: The Rotten Rockers. Il concerto sarà preceduto, alle 21, dalla premiazione delle moto ed auto scelte da LowRide che assegnerà i titoli di Best Custom e Best Vintage 2023. Domenica apertura alle 10, pin up contest, servizio fotografico con auto e moto, workshop ed esibizione di boogie-woogie e rock n' roll anni 50 con i Doo-Woop Boogiedancers e live della The Good Fellas, band rockabilly che calca i palchi da trent'anni, formazione del genere più importante d'Italia. Musica, motori e passione si fonderanno in tre serate memorabili accompagnate da buon cibo ed altrettanto bere, sempre in modo responsabile.

Un connubio importante tra la manifestazione ed il grande spazio estivo ad ingresso gratuito di Borgo & Co, aperto fino al primo fine settimana di settembre. Sarà un vero e proprio viaggio mozzafiato nel mondo della custom culture, grazie alla selezione straordinaria di veicoli ed espositori. Un'occasione per avvicinarsi a questo settore che nel nostro paese sta attirando sempre più persone e vanta degli artigiani di prim'ordine. I motori stanno già rombando, auto e moto non mancheranno di lasciare senza fiato il pubblico, grazie alla loro bellezza ed unicità. Un'occasione da non perdere per essere protagonisti di una manifestazione sempre unica.