CADONEGHE -recuperato dai carabinieri, i bambini applaudono estasiati. È accaduto giovedì pomeriggio a. Un esemplare di pappagallino di un anno e mezzo, di nome Prez, nel tentativo di volare sulla spalla della sua padrona, che era affacciata alla finestra e stava parlando con un amico del figlioletto, è scivolato e ha preso il volo per non cadere.«Prez ha tentato di tornare indietro, ma spaventato da alcune tortore è volato via in direzione opposta alla nostra casa – raccontao - Mio figlio e il suo amico hanno iniziato a girare in bici, ed io a piedi, chiamando. Nel frattempo mio figlio ha avvisato altri compagni di scuola e si sono aggiunti altri due bimbi che sentivano che stavamo cercando Prez. Tutti tra i 4 e 7 anni e ben conosciuti dal pappagallino. Mentre stavo girando, sentivo il richiamo del pappagallo e proprio in quell’istante i bimbi si sono accorti di una pattuglia dei carabinieri, e l’hanno fermata».Anche Debora si è avvicinata ai militari chiedendo se avessero un numero da chiamare per comunicare lo smarrimento e i dati del(acronimo per Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora, la convezione sul commercio internazionale di speci della fauna e della flora in via d’estinzione, ndr). «I due giovani carabinieri, una volta capito che avevamo localizzato Prez, mi hanno chiesto di portare una scala e il suo cibo preferito. Poi uno di loro ha fatto un richiamo e il pappagallo gli rispondeva, mentre il collega cercava di capire l’esatta posizione. Alla fine hanno scavalcato una recinzione e sono spariti per poi riapparire col nostro piccolo Prez in mano che dallo spavento ha morso l’agente che lo reggeva. Il carabiniere ha scherzato sul fatto che il “fuggitivo” avesse aggredito un pubblico ufficiale... Inutile dire che i bambini erano entusiasti: per mio figlio Prez significa molto perché è arrivato in un momento molto duro della nostra vita e riaverlo sano e salvo, dopo quasi due ore di ricerche, è stato un sollievo enorme. Alla fine i carabinieri, ricevuto l’applauso dai piccoli, hanno spiegato loro l’importanza di aiutare qualcuno in difficoltà anche con l’ausilio delle forze dell’ordine. Il loro gesto è l’argomento principale dei bimbi in questi giorni. Magari per loro è stata una cosa da niente, ma per noi è stato un gesto impagabile. Grazie ai carabinieri e al loro cuore enorme».