PADOVA - Staziona al carcere Due Palazzi di Padova la croce nera portata dal Papa lungo la Via Crucis del Venerdì Santo in piazza San Pietro. Lo racconta il cappellano del penitenziario, don Marco Pozza. Lo stesso don Pozza aveva partecipato al rito, portando quella croce in alcune stazioni lungo la piazza, e aveva proposto al Pontefice che i detenuti scrivessero alcuni dei testi, incontrando il favore di papa Bergoglio.



