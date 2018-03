Falso dentista, il fratello di Isabella patteggia. E lei è ancora imputata

di Marco Aldighieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Il f, fratello di Isabella assassinata la sera tra il 15 e il 16 gennaio del 2016 , hain Appello a Venezia un anno per il reato di. Inoltre dovrà. Noventa ha messo insieme due condanne in primo grado: la prima del novembre del 2015 dove è stato condannato a 8 mesi e a risarcire i medici con 70 mila euro. La seconda del marzo dell'anno scorso quando è stato condannato a 14 mesi e a risarcire l'ordine dei medici con 20mila euro. Alla fine la sua pena è stata ridotta di dieci mesi e il risarcimento danni da 90mila euro è passato a 50mila euro. In entrambe le sentenze poi era stato decretato dalla corte un, ma «Sono contento - ha dichiarato Noventa - perché i giudici dell'Appello mi hanno assolto dall'essere un delinquente abituale». Insomma, l'Appello è stato favorevole al fratello di Isabella Noventa, lei ancora imputata per avere rimediato a Paolo, secondo l'accusa, abitazioni poi trasformate in ambulatori a Casalserugo, Ponte San Nicolò e Noventa il tutto tra il settembre del 2012 e il maggio del 2015. La segretaria di Albignasego sarà ancora a processo, fino a quando non sarà esibito dai parenti un certificato di morte presunta...