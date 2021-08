Fresu e Solisti Veneti mix classico e jazz per una sera d'agosto

Mercoledì all'Arena Live Geox Castello Festival propone una prima d'eccezione che unisce gli stili con raffinatezza.

Le suggestioni del trombettista Paolo Fresu. E le magie del bandoneonista Daniele Di Bonaventura. Due jazzisti d'eccezione, quindi, che per la prima volta si esibiranno assieme ai Solisti Veneti diretti dal Maestro Giuliano Carella. Sarà un evento speciale, quindi, quello in programma mercoledì all'Arena Live Geox, organizzato dal Comune nell'ambito del Castello Festival. L'insolito ensemble proporrà Vinodentro, un progetto poetico che riprende le musiche dell'omonimo film di Ferdinando Vicentini Orgnani, che si rifà al romanzo di Fabio Marcotto, e che mette insieme il mito del Faust e la passione per il vino. E pure le musiche saranno il risultato di un mix: non solo jazz, ma anche classica, con gli archi dei Solisti, e il tango di Astor Piazzolla, ricordato nel centenario della nascita. Il compositore sardo firma tutte le musiche, ad eccezione delle mozartiane Fin ch'an dal vino e Madamina, il catalogo è questo. Sul palcoscenico sarà possibile rivivere il racconto del film attraverso il suono degli archi, della tromba e del flicorno di Fresu, i giochi dell'elettronica che il jazzista sardo riesce a unire alle armonie del bandoneon, una sorta di fisarmonica.



I DETTAGLI

Fresu, tra l'altro, è stato protagonista di un'indimenticabile esibizione notturna all'interno della Cappella degli Scrovegni, mandata in onda in Salone in occasione della proclamazione dell'Urbs Picta Patrimonio Unesco; il suo successo e la veloce crescita stilistica sono riconducibili all'immensa naturalezza con cui è riuscito a trasportare il più profondo significato della sua terra d'origine nelle creazioni artistiche, mettendo insieme un abbecedario di elementi diversi, tra cui la banda del paese, i maggiori premi internazionali, la campagna sarda, i dischi, la scoperta del jazz, varie collaborazioni, l'amore per le piccole cose e Parigi. Il trombettista e Di Bonaventura, anch'esso unico nel suo stile, si ritroveranno sul palco di Padova un anno dopo la memorabile esibizione in duo.

Intanto il 2021 si sta rivelando un anno trionfale anche per I Solisti Veneti, i quali sono stati invitati a partecipare al Rossini Opera Festival di Pesaro, al Festival delle Nazioni di Città di Castello, all'Emilia Romagna Festival, allo Stradivari Festival di Cremona; inoltre sono stati ospiti d'onore allo Stradivari Memorial day e al Festival Bartolomeo Cristofori. Serate straordinarie a cui si somma la settimana prossima questo singolare e atteso connubio col jazz di Fresu.



Gli spettatori che vorranno assistere al concerto potranno farlo solo se in possesso di green pass, o se hanno effettuato il tampone molecolare, o antigienico, con esito negativo, nelle 48 ore precedenti. Le prevendite si effettuano sul sito www.solistiveneti.it, mentre informazioni si possono avere telefonando al numero 049666128.