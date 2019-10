Paolo Conte celebra 50 anni di Azzurro a Padova: unica tappa a Nordest del suo tour

PADOVA - Il Gran Teatro 'Geox' di Padova ospiterà il 21 marzo 2020 l'unica tappa a Nordest di Paolo Conte. L'intramontabile 82enne chansonnier astigiano, guiderà il suo pubblico in un viaggio a ritroso nei grandi classici di una carriera lunga più di 50 anni, a cominciare proprio da 'Azzurrò, il primo brano da lui scritto e poi interpretato da Celentano, quello che lo ha portato ad essere conosciuto in Italia e nel mondo. Il debutto del mancato avvocato avviene nel 1974 con l'album Paolo Conte al quale seguirà una produzione musicale sempre innovativa e raffinata che arriva fino ad oggi ad annoverare 15 album di studio, oltre a numerosissimi live e antologie, regalando alla musica italiana colori e suggestioni di un sapore unico e inconfondibile.



Fra i suoi più grandi successi Via con me, Diavolo Rosso, Bartali, Gli Impermeabili, Max, Gelato al limon, Sotto le stelle del jazz, Aguaplano. L'originalità musicale di Paolo Conte è apprezzata nei teatri di tutto il mondo ed è motivo di orgoglio per lo stile e per l'immagine dell'Italia all'estero. Sul palco padovano il maestro sarà accompagnato da Nunzio Barbieri (chitarra, chitarra elettrica), Claudio Chiara (sax contralto, sax tenore, sax baritono, flauto, fisarmonica, basso, tastiere), Lucio Caliendo (oboe, fagotto, percussioni, tastiere), Daniele Dall'Omo (chitarre), Daniele Di Gregorio (batteria, percussioni, marimba, piano), Luca Enipeo (chitarre), Francesca Gosio (violoncello), Massimo Pizianti (fisarmonica, bandoneon, clarinetto, sax baritono, piano, tastiere), Piergiorgio Rosso (violino), Jino Touche (contrabbasso, basso elettrico, chitarra elettrica), Luca Velotti (sax soprano, sax tenore, sax contralto, sax baritono, clarinetto).

© RIPRODUZIONE RISERVATA