Lo storico panettiere Emilio in pensione dopo 57 anni di servizio

PONTE SAN NICOLÓ - Dopo 57 anni di onorato servizio chiude il panificio Emilio. Il titolare, Emilio Fornasiero, che lo scorso 6 gennaio ha festeggiato 89 anni, a fine mese abbandonerà l'attività per viversi la pensione con la moglie, le figlie e tutti coloro che nel corso degli anni hanno imparato ad apprezzarne le qualità umane e professionali.

L'ottantanovenne e la moglie hanno ricevuto la visita del sindaco Martino Schiavon e del consigliere con delega alle Attività produttive Alessandro Bassan. Il primo cittadino ha avuto parole di ringraziamento e di riconoscenza per il futuro pensionato: «L'attività di Emilio è storica in paese. Una potenza, che nei periodi migliori arrivava a produrre 300 chili di pane al giorno. Tutti noi non smetteremo mai di ringraziarlo, per la sua bontà d'animo. Ha sempre aiutato tutti, era sensibile alle criticità e chiunque avesse bisogno sapeva che se passava da Emilio non sarebbe mai rimasto a stomaco vuoto».

Nessuno, al momento, rileverà l'attività, le figlie sono professioniste in altri settori e quindi, ad oggi, salvo novità dell'ultim'ora, il 30 aprile sarà l'ultima volta che si alzerà la saracinesca del panificio di via Roma.

Un ricordo di Emilio l'ha lasciato anche l'ex sindaco Enrico Rinuncini: «Ha visto crescere generazioni di ragazzi, tutti lo amavano per i suoi toni pacati, il sorriso spontaneo e una generosità senza eguali. A Emilio e la moglie una buona meritata pensione».