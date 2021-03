Assalto al centralino del Comune dedicato alla pandemia: 25mila richieste di aiuto

PADOVA - Sono state 25 mila le richieste di aiuto da parte dei cittadini giunte ad un anno di attivazione (al 15 marzo 2021) al centralino #ChiamaciPure del Comune di Padova. Nato per dare un supporto su questioni riguardanti la pandemia, il centralino attivo al numero 049 2323009, nella prima fase operativa dal 15 marzo al 15 maggio 2020, è servito per informazioni su buoni spesa, misure di contenimento della pandemia, spese a domicilio.

Nella seconda fase, avviata invece in corrispondenza della seconda ondata, sono arrivate sempre molte richieste in merito ai buoni spesa, ma sono state molte le richieste di informazioni sulla campagna vaccinale. In particolare, da quando, con la collaborazione con l'Ulss, è stato inserito il numero nelle lettere spedite agli ultra novantenni convocati per il vaccino, si è registrato un boom di telefonate, oltre 100 nei primi 3 giorni, al punto che l'amministrazione è ricorsa ad un aumento del personale. Nella prima fase sono state trattate 17.272 richieste tra mail e telefonate, contro le 61.78 richieste del periodo dal 3 dicembre 2020 al 15 marzo 2021. La fascia tra i 30 e i 50 anni è quella più presente.