La panchina arcobaleno potrebbe trovare posto a Ospedaletto Euganeo. Un nuovo capitolo infiamma il caso del simbolo che avrebbe dovuto essere inaugurato a Este il 17 maggio, giornata internazionale contro le discriminazioni di persone Lgbti+.

IL DIETROFRONT

Dopo un iniziale via libera da parte dell’amministrazione Pajola, la giunta ha sospeso il progetto e la collaborazione con Arcigay Padova. Il fatto ha provocato la levata di scudi del PD locale e nazionale e la reazione de "l'Altra Este", lista di sinistra che vede nell’assessore Loris Ramazzina il suo riferimento. Mentre il dibattito interno lacera la giunta, il sindaco della vicina Ospedaletto Euganeo, Giacomo Scapin, apre all’iniziativa.

Attualmente di area centrodestra, Scapin non dimentica i suoi trascorsi socialisti ed è pronto ad inaugurare ben due panchine nella centralissima piazza Sandro Pertini: «Come disse il compianto presidente, "Non c’è libertà senza giustizia sociale". A fianco del monumento ai caduti, voglio mettere una panchina rossa contro la violenza sulle donne e la panchina arcobaleno. Dobbiamo accettare le diversità, perché gay, lesbiche e bisessuali sono sempre esistiti sin dai tempi dei greci; poi una certa morale cattolica ha permesso ingiustificabili discriminazioni contro queste persone».

IL SOSTEGNO

Apertura subito accolta da Chiara Cuccheri, 23enne nuova presidente di Arcigay Padova: «Accogliamo la proposta di interlocuzione del sindaco Scapin. È importante riconoscere e lasciare traccia della comunità Lgbti+ anche attraverso i simboli e avere visibilità non solo nelle grandi città, ma soprattutto in provincia, dove la nostra esistenza è spesso dimenticata».

La presidentessa non risparmia una stoccata all’amministrazione di Este, da cui Arcigay si aspetta «proposte e spiegazioni». Anche Damiano Fusaro, sindaco di Granze, annuncia una panchina rossa e una arcobaleno: «Sui tempi non posso sbilanciarmi, ma lo faremo». Il mese prossimo, Fusaro cercherà una conferma praticamente scontata, visto che non ha candidati rivali. Nel frattempo, a Este è caccia ai consiglieri di maggioranza che hanno affossato l’iniziativa. Sul punto l’ex sindaco Roberta Gallana ha le idee chiare: «Si tratta dell’ennesimo "no" di Agujari Stoppa, che è il vero sindaco e di certo non ha un passato di centrosinistra. Un episodio che esprime il disagio di una squadra messa insieme facendo promesse a tutti e senza condividere un programma. La nostra lista civica "Roberta Gallana Sindaco" rifiuta ogni discriminazione di genere, perché sarebbe come andare contro ai nostri figli. Purtroppo, ci troviamo davanti ad una giunta che litiga sempre, taglia i fondi al sociale e rinuncia alla ‘bandiera lilla’ per il turismo inclusivo».