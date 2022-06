Palù (Aifa): «Vaccini, Omicron 5 può sfuggire alla quarta dose»

PADOVA - La variante Omicron 5 del virus SarsCoV2 «può avere la capacità di sfuggire anche alla quarta dose di vaccino». Così il virologo Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). «Omicron 5 - spiega Palù - è molto più immunoevasiva. Lo dimostra il tasso di reinfezione giornaliero che si aggira intorno al 7% perché ha delle mutazioni che consentono di evadere la risposta degli anticorpi indotti dall'infezione naturale e anche dalla tripla vaccinazione o addirittura dal secondo booster». Proprio questa caratteristica di Omicron 5, diversa dalle precedenti sotto varianti, potrebbe avere un impatto sull'aggiornamento dei vaccini anti Covid: «Potrebbe rappresentare un problema per i prossimi vaccini che sappiamo le aziende farmaceutiche stanno disegnando sulla variante Omicron BA.1», ha affermato Palù. Ad ogni modo, ha sottolineato l'esperto, «i dati sono molto tranquillizzanti. Praticamente non si vedono più le polmoniti tranne che nei soggetti che hanno altre patologie concomitanti. E questo è dovuto ad una serie di altre mutazioni che impediscono al virus di fondersi con le cellule polmonari. Sembra essere un percorso evolutivo che caratterizza il virus per maggior contagiosità ma minor virulenza».