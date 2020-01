Ragazzine palpeggiate in Prato della Valle, caccia allo straniero maniaco

PADOVA - Lo scorso 23 gennaio tra le ore 17.40 e le 18, sei ragazze, di cui una di 16 anni e una che sarà maggiorenne tra qualche giorno, sono state palpeggiate in momenti diversi nell'area di Prato della Valle. Il ragazzo, descritto come un trentenne di colore, ha avvicinato le giovani ragazze con la scusa di chiedere loro se avessero qualcosa da dargli, e al rifiuto delle stesse, ha infilato le mani sotto il giubbino che indossavano palpando i seni e poi fuggendo. La volante è intervenuta su richiesta della 16enne e mentre ascoltava le sue dichiarazioni è stata avvicinata da altre 3 ragazze che vedendo la Polizia hanno raccontato i fatti accaduti. Le altre 2 invece, di cui la seconda maggiorenne solo fra qualche giorno, si sono presentate direttamente all'ufficio denunce. Sono in corso indagini per individuare il soggetto e intensificati i controlli di prevenzione nella zona di Prato della Valle. La Polizia raccomanda massima attenzione a questuanti della zona. Ultimo aggiornamento: 11:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA