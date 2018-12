Vigili "armati" di palmare, le multe così arriveranno in un battibaleno

di Lorena Levorato

VIGONZA - Addio a penna e blocchetto: in arrivo un palmare in dotazione ai vigili di Vigonza per multe e verifiche più veloci e precise. L'innovazione tecnologica cambierà le abitudini del corpo di polizia locale grazie all'introduzione di tablet e dispositivi di ultima generazione di cui gli agenti si sono appena dotati, in attuazione del piano di rinnovamento elaborato su impulso dell'assessorato alla sicurezza. Addio, dunque, al biglietto rosa lasciato sul parabrezza con il preavviso di accertamento: al suo posto ci sarà uno scontrino stampato direttamente dai tablet. In pratica il vigile, una volta riscontrata l'infrazione al codice della strada, ad esempio un divieto di sosta, digiterà sul