MONSELICE - Bruciano un albero e lo prendono a calci: ennesimo episodio di degrado e inciviltà in centro. Nella notte tra domenica e lunedì, verso l'una e mezza, sul plateatico della birreria Sikaru scene di ordinaria follia. Un avventore del bar ha dato fuoco al tronco di una delle palme che delimitano l'esterno del locale dal chiosco dell'edicola.

BARBARI

Un gesto inconsulto compiuto davanti allo sguardo divertito dei presenti: da debita distanza, uno di loro ha filmato l'accaduto, postando il video in rete e rendendolo subito virale tra i social dei ragazzi monselicensi. 'Benvenuti nel bronx', questo il titolo del brevissimo filmato in cui si vede un giovanotto - munito di occhiali da sole e spritz - prendere a calci l'albero in fiamme mentre, sullo sfondo, una ragazza bionda ride divertita.

In quel momento, il locale brulicava ancora di gente, per lo più ventenni provenienti sia da Monselice che da comuni limitrofi. Minimizza Massimo Toffano, proprietario del Sikaru: «È stata una ragazzata e i responsabili si sono scusati. Gli aghi della palma hanno preso fuoco subito, ma dopo un minuto i responsabili della sicurezza avevano già spento le fiamme».

IL COMUNE

La sindaca Giorgia Bedin è determinata nel fare piena luce: «Gli incivili che hanno compiuto questo gesto saranno presto identificati e sanzionati». A presidiare la zona, ci sono infatti due telecamere della videosorveglianza comunale: una all'incrocio con via Tortorini e l'altra nei giardini del municipio. Il comandante di polizia locale Albino Corradin annuncia la stretta: «Sto lavorando ad una circolare esplicativa su attività rumorose e capienze degli esercizi. Sarà l'ultima rete di salvataggio per i locali. Non voglio ledere le attività, ma non è ammissibile che i clienti facciano ciò che vogliono».

La polizia locale intende inoltre verificare che i bar non somministrino alcolici a minori e Corradin si dice pronto a iniziative forti: «Verrà chiesta la chiusura per chi non rispetta le regole, ma bisogna agire soprattutto con la prevenzione». In vista dell'estate, amministrazione e vigili starebbero lavorando a pattugliamenti serali congiunti di polizia locale e carabinieri. Se l'assunzione di due nuovi agenti andrà in porto, sarà inoltre possibile avere un'auto fino alle due di notte per un giorno in più alla settimana.