Notte "brava" di un 17enne che dà fuoco a una palma: denunciato

PONTE SAN NICOLO' - Il 13 giugno scorso, con i suoi amici, ha trascorso la serata all'area verde del patronato San Leopoldo. In un'escalation di atti vandalici e schiamazzi, un diciassettenne avrebbe deciso di alzare il tiro e di dar fuoco ad una palma. L'incendio ha distrutto lo splendido esemplare arboreo e ha necessitato dell'intervento dei Vigili del fuoco. Rabbia in quartiere visto che quello del 13 giugno scorso è stato soltanto l'ultimo di una lunga serie di atti vandalici.

A distanza di due settimane i carabinieri della locale stazione, dopo aver sentito in caserma tutti i presenti della "notte brava" accompagnati dai rispettivi genitori, hanno denunciato alla Procura per i minorenni di Mestre il diciassettenne per danneggiamento aggravato a seguito di incendio. A fronte dell'operazione andata a buon fine è giunto il plauso del sindaco Martino Schiavon, da sempre vicino alle tematiche legate alla sicurezza.