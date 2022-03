PADOVA - Il famoso chirurgo estetico padovano Carlo Alberto Pallaoro protagonista della puntata de Le Iene mandata in onda mercoledì sera su Italia 1. Nel servizio alcune persone hanno sostenuto di aver subito un intervento di rinoplastica sbagliato dal chirurgo veneto, riportando un «danno biologico permanente» dopo l'operazione, «il mio naso è stato mutilato», hanno riferito alcuni ex clienti. Pazienti in lacrime, un'intervista al dottore e per finire la diffida del suo avvocato ai giornalisti affiché non venisse mandato in onda il filmato. E poi c'è la questione dei 15mila euro offerti agli intervistati per ritirare il consenso a diffondere il video. Il dottore ha replicato che querelerà le Iene e che ciò che sostengono i pazienti non risponde al vero.

QUI si trova il servizio de Le Iene

"Con Veronica Ruggeri abbiamo raccolto i racconti di pazienti scontenti dopo interventi al naso del chirurgo plastico Carlo Alberto Pallaoro - scrivono le Iene a presentazione della puntata sul loro sito -. Molti si sono poi tirati indietro: perché, come ci riferiscono alcuni, hanno ricevuto un'offerta di risarcimento condizionata alla revoca al consenso per le interviste rilasciate a Le Iene? Noi abbiamo deciso di raccontarvi lo stesso questa storia".