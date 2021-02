Autista terrorizzata: «Il mio bus assaltato con pietre e bastoni», è caccia alla baby gang

PADOVA - Attimi di terrore lunedì scorso, 1 febbraio, nel tardo pomeriggio, per una autista di BusItalia. La donna ha dovuto barricarsi all'interno del mezzoper proteggersi dall'assalto di una baby gang al capolinea del numero 9, in piazza Toselli, quartiere Palestro, in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Aggressioni che purtroppo si verificano sempre più spesso e che i dipendenti non riescono più a tollerare.



LA TESTIMONIANZA

«Sono arrivata al capolinea alle 18.20 e ho visto subito che c'era un gruppo di ragazzini stranieri. Sembravano tutti minorenni, Quando mi sono fermata per la sosta prevista, hanno iniziato ad avvicinarsi - racconta l'autista ancora scossa - Ho subito chiuso le porte ma erano una quindicina e qualcuno aveva bastoni e pietre, si sono accalcati sul retro cercando di scardinare le porte posteriori dell'autobus per entrare e questo mi impediva di ripartire. Ho subito chiesto aiuto ai carabinieri che sono arrivati velocemente, ma ho avuto tanta paura che riuscissero ad entrare. Non so cosa sarebbe potuto succedermi».

«Sono episodi ormai frequenti e tutti i colleghi, non solo le colleghe, sono impauriti ed esasperati - continua - Ho anche avvisato uno dei controllori che erano in servizio di quanto stava succedendo. Una volta arrivati i carabinieri, i ragazzi si sono spostati ma rimanevano nelle vicinanze con aria di sfida, grazie alla pattuglia sono potuta scendere dall'autobus in sicurezza e poi ripartire, con un ritardo di 15 minuti, ma così non è più possibile lavorare».



SECONDO GIRO

Il turno da paura dell'autista non era, però, ancora finito. «Alle 20 sono arrivata nuovamente al capolinea di piazza Toselli, ma ho subito visto che il gruppo era aumentato, non me la sono sentita di affrontare un nuovo assalto, quindi ho girato arrivando all'ultima fermata in via Monte Cengio dove ho atteso che lo scorrere dei minuti mi portasse a ripartire, ma sempre con grande paura. Poi, finalmente, ho ripreso la corsa, ripassando dal capolinea dove ho caricato una persona e ho ripreso il mio giro. Ripeto: non è la prima volta che succede come raccontano anche i colleghi, soprattutto nelle ore serali».

I ragazzi «si avvicinano al mezzo, tentano di entrare, lanciano oggetti contro i finestrini, tutti abbiamo paura - continua la dipendente - si vede che provocano, cercano di farci reagire anche perché sono consapevoli che essendo minorenni se uno reagisce poi finisce nei guai. Noi, tra l'altro, non possiamo abbandonare il mezzo e per ripararci da qualche parte. Ringrazio anche i carabinieri. Sappiamo che, purtroppo, hanno le mani legati dalle leggi, ma sono pronti a correre in nostro soccorso».

Sia l'autista che il controllore hanno informato l'azienda di questo ennesimo atto di violenza. «Ci rivolgiamo a Busitalia ancora una volta, abbiamo bisogno di lavorare in tranquillità e sicurezza, anche per i passeggeri - chiude la dipendente - Non possiamo continuare così, serve un intervento risolutore. Non ci sentiamo sicuri nemmeno chiusi dentro il mezzo. È arrivato il momento che l'azienda ci tuteli. Si potrebbe spostare il capolinea per capire se la situazione migliora o si pensi ad altre soluzioni prima che accada di peggio. Non possiamo essere alla mercè di un gruppo di sbandati».



