ALBIGNASEGO - Il Comune è alla ricerca di fondi per la nuova palestra all’aperto e lo fa partendo dal bando Spazi Verdi 2021 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Ad essere stata individuata come area da attrezzare è il parco di via Firenze a San Lorenzo, che ben si presterebbe all’installazione di nuovi attrezzi per la pratica sportiva a corpo libero ed il rimboschimento con piante che assorbano l’anidride carbonica. Il progetto comunale si focalizza sul tempo libero, la pratica sportiva, la socializzazione ed il rispetto dell’ambiente e, al netto dei possibili 60 mila euro richiesti a Fondazione Cariparo, prevederebbe un impegno di spesa da parte del Municipio di 20 mila euro a completamento del progetto.

LUOGO DI RITROVO

«Confidiamo di ottenere il contributo per arricchire il nostro territorio di una nuova area fitness, gratuita e accessibile a tutti – ha confermato il sindaco Filippo Giacinti - che fungerebbe anche da luogo di ritrovo e socializzazione in uno dei quartieri maggiormente popolati. Il territorio dispone di molte aree verdi, alcune dedicate al gioco ed altre destinate all’attività sportiva. Negli ultimi due anni, complici anche le necessità emerse a causa della pandemia sanitaria, si è cercato di dotare ogni quartiere di attrezzature sportive per svolgere attività motoria all’aperto. L’attività fisica, se praticata in modo regolare, incide in modo significativo sulla qualità della vita, sullo stato di salute e sul benessere, anche psicologico, della persona». I 7 mila metri quadrati del parco di via Firenze sono attraversati da un percorso pedonale fiancheggiato da carpini e circondati da un filare di alberi e da un corso d’acqua, con al centro una piazzetta circolare pavimentata. A breve sarà unita al parco giovani Norma Cossetto di via Milano tramite una nuova pista ciclabile.

«Il progetto a bando - continua l’assessora Valentina Luise, cui il sindaco ha assegnato una specifica delega agli arredi e alla manutenzione dei parchi pubblici - prevede di installare una struttura Calisthenics per gli esercizi a corpo libero in isometria, 7 postazioni singole con funzioni ginniche differenti e 2 postazioni inclusive multifunzionali. Per rendere accessibili gli attrezzi in qualsiasi stagione, sotto ad ogni singolo attrezzo sarà posizionato un tappeto in gomma drenante, con lampioni d’illuminazione, totem esplicativi e QRcode che forniranno nozioni sul corretto utilizzo di ogni attrezzo». A fare da cornice all’attrezzatura sportiva nel verde, saranno nuovi alberi ed arbusti che creeranno una fascia di protezione e mascheramento, utilizzando piante in grado di assorbire l’anidride carbonica e realizzando un piccolo boschetto che offra rifugio e alimentazione alla fauna selvatica.