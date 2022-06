Palermo-Padova, in vendita duemila tagliandi: in due ore è tutto esaurito

PADOVA - La società Fc Palermo comunica che da oggi mercoledì 8 giugno è aperta la vendita dei tagliandi riservati al Settore Ospiti dello stadio Renzo Barbera (Palermo) per la gara Palermo-Padova di domenica 12 giugno ore 21:15: la vendita dei titoli riservata al Settore Ospiti sarà consentita esclusivamente ai residenti della Regione Veneto. E sono già tutti esauriti.

I tagliandi messi a disposizione della tifoseria ospite saranno 2.000 (anello superiore 1200 – anello inferiore 800)

Non sarà consentita la vendita online. L’acquisto potrà quindi avvenire presso le rivendite abilitate al circuito di vendita “Vivaticket”.

La vendita dei tagliandi per il settore Ospiti terminerà sabato 11 giugno alle 19. Il costo dei biglietti sarà 5 euro più diritti di prevendita

I punti vendita più vicini al link ---> https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv