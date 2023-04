PADOVA - «Costretti a fare turni massacranti per portare a casa uno stipendio che sia almeno “decente” e consenta di vivere. O meglio, sopravvivere. Perchè basta a pagare l’affitto, le bollette e qualcosa da mangiare. Tutto il resto, ce lo scordiamo».

A parlare è Aurelio Bocchi, 63 anni, dipendente a Padova della Civis, l’azienda di vigilanza condannata nei giorni scorsi dal giudice del lavoro di Milano, Tullio Perillo, a elargire la differenza tra lo stipendio percepito da una dipendente con un contratto servizi a quello, più alto, di portierato a seguito della causa intentata da Adl Cobas. E dopo questa prima “sentenza storica”, anche Bocchi è in attesa di concludere il suo iter in tribunale: vedrà la causa intentata all’azienda discussa il prossimo giugno. E nel frattempo racconta com’è la vita di un lavoratore con una paga oraria effettiva di 3,96 euro. Paga prevista dal contratto nazionale a seguito del processo di negoziazione fra i datori di lavoro e i sindacati.

Fatto sta che lo stipendio percepito dalla dipendente che per prima ha fatto causa, è inferiore al reddito di cittadinanza. E sul caso è intervenuto anche il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, fautore proprio del reddito di cittadinanza: «Cifre come questa non permettono di vivere una vita dignitosa: sono paghe da fame. Continueremo a lottare in Parlamento per la nostra proposta di legge per introdurre un salario minimo di 9 euro l’ora. Intendo onorarlo, affinché nessuno, in Italia, sia più sottopagato o sfruttato».

Con questa paga oraria quanto si deve lavorare per avere uno stipendio che le consente di vivere?

«Per arrivare a uno stipendio di sopravvivenza si arrivano a fare fino a 1.200 ore di straordinario l’anno, circa 12 ore di lavoro al giorno, e in caso di malattia i primi 3 giorni non vengono pagati e per il resto si percepisce solo il 50% versato dall’Inps».

Come si fa a vivere con uno stipendio simile?

«Devi essere autosufficiente in tutto. Io mi faccio tutto da solo. E poi bisogna fare acquisti solo quando ci sono le offerte. Quando vedo ribassi del 40-50% faccio le scorte».

Ma tutto il resto? La macchina? Le uscite?

«Niente macchina perché come fai a mantenerla? Carburante? Bollo? Assicurazione? Non ce la fai. E le uscite? Sono fuori discussione. Praticamente vivi per lavorare».

Come mai ha accettato un lavoro con una paga simile?

«Perché l’alternativa era prendere il reddito di cittadinanza, ma non mi va di vivere sul groppone di altre persone che lavorano».

Ha famiglia?

«Sono divorziato e ho due figli grandi. Sono originario della provincia di Cuneo».

E come è arrivato a Padova?

«Ho seguito il lavoro. Ho accettato tutte le proposte che ho trovato e mi sono spostato dal Piemonte, alla Liguria, fino al Veneto. Sono arrivato a Padova il 4 novembre 2019 e sono passato sotto Civis il 10 agosto 2020».

Poi cos’è successo? Perché ha deciso di fare causa?

«Faccio una premessa. Io la “lotta” ce l’ho nel Dna. Mio nonno ha combattuto nella prima guerra d’Africa, mio padre era sommergibilista. Io la “guerra” con le armi non la faccio, ma quando mi pestano i piedi vado per vie legali. Invece di andarmi solo a lamentare, ho accumulato una bella “autostrada” di prove che abbiamo portato ad avvocati e studi legali. Qualcuno dovrà pure fermare cose di questo genere».

Quindi l’ha fatto non solo per lei ma anche per gli altri?

«Siamo tutti sulla stessa barca. Infastidisce anche come l’azienda agisca con arroganza. Io non ho niente da perdere. Un altro lavoro lo si trova alle stesse condizioni. Quindi non ho problemi a continuare questa battaglia. E non mi fermerò».

Come ha iniziato?

«Io mi sono infilato in Adl Cobas quando il sindacato ha iniziato a muoversi. Ero l’unico due anni fa, ora siamo in 45».

La sentenza per la causa della sua collega è stata definita “storica”.

«A lei non è stato rinnovato il contratto. In ogni caso il bello deve ancora venire».

Che cosa vorrebbe dire a chi è nella sua stessa situazione?

«Di andare avanti senza paura. Non si può continuare così. Va bene la necessità di lavorare, ma non a queste condizioni. Per 3,96 euro l’ora ce ne sono di lavori... Conosco una collega che si fa 327 ore di lavoro al mese. Io stesso ho lavorato per 55 giorni consecutivi saltando il riposo. Non si può andare avanti in questo modo».

Non è vita?

«Come dicevo, si vive solo per lavorare. Si sopravvive. Io per fortuna ho qualcosa da parte, ma non tutti sono in queste condizioni. Bisogna che le cose cambino, specialmente per questi ultimi. Perché no, questa non è vita».