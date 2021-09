Padre Oliviero Svanera nuovo custode di San Francesco in Treviso

PADOVA - Se tarda a pervenire dal Vaticano il nome del nuovo rettore della basilica del Santo, trovano conferma le voci ampiamente diffuse dalla fine del Capitolo della Provincia italiana di Sant'Antonio di Padova, secondo le quali nella terna votata, quindi trasmessa al Papa, non figurava padre Oliviero Svanera. Sul rettore uscente si erano poi diffuse dicerie (completamente fuorvianti) di dimissioni. Più semplicemente, al termine del mandato ricevuto all'indomani della morte di padre Enzo Poiana nell'agosto del 2016, e protrattosi fino alla scadenza naturale, il religioso era rientrato nei ranghi, per così dire. Ma il Capitolo ha provveduto ad assegnargli un'altra sede di notevole prestigio religioso e culturale: la storica (origini XIII secolo) chiesa di San Francesco in Treviso con l'annesso convento di una numerosa comunità minoritica conventuale.

Il tempio, ricco di opere d'arte, custodisce anche le tombe del figlio di Dante Alighieri, Pietro e della figlia del Petrarca, Francesca. Padre Oliviero Svanera è dunque il nuovo guardiano del convento, subentrando al trevigiano padre Andrea Massarin che tornerà al Santo. Classe 1971, il religioso era stato ordinato sacerdote nel 2004. Esperto in liturgia, per lungo tempo era stato il cerimoniere nelle solenni celebrazioni in basilica. I due religiosi hanno incontrato in municipio a Treviso il sindaco Mario Conte (San Francesco è di proprietà del Comune), in via informale.

Del periodo di rettorato padovano di padre Svanera, illustre teologo moralista con insegnamento e cattedre in diverse istituzioni nell'àmbito della Provincia, spiccano due originali idee tradotte in altrettante iniziative in momenti particolarmente critici per la pandemia da Covid 19: il 13 giugno 2020 e 2021. Nel primo caso, invece della tradizionale processione per le vie cittadine, impedita per motivi di sicurezza, la benedizione impartita dallo stesso Rettore con una reliquia del Taumaturgo sorvolando a bordo di un elicottero le zone di città e provincia colpite o comunque legate alla pandemia. Nel secondo, qualche mese fa, il pellegrinaggio da Venezia a Padova (e viceversa per via d'acqua) della reliquia antoniana donata secoli fa alla Repubblica Serenissima.