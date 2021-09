Padre Andrea lascia San Francesco e diventa direttore della basilica del Santo

TREVISO – “Ho incontrato padre Andrea Massarin, che tutti noi conosciamo per la sua presenza gioviale, amorevole e costante quale guardiano della comunità dei Frati minori conventuali di Treviso. Padre Andrea, per me una guida spirituale e un amico, tornerà alla basilica del Santo di Padova. Con lui, anche padre Oliviero Svanera che prenderà servizio a Treviso. A lui auguro buon lavoro nella nostra comunità da sempre legata alla chiesa di san Francesco. Grazie di tutto padre Andrea. Benvenuto padre Oliviero!” Questo, il testo postato su facebook dal sindaco Mario Conte l’altro giorno, dopo l’incontro informale avvenuto in municipio con i due religiosi che, in virtù delle decisioni prese dal Capitolo della Provincia Italiana di Sant’Antonio di Padova (conclusosi a fine luglio), non sono più: padre Svanera rettore della basilica antoniana a Padova, e il confratello Massarin, guardiano del convento di San Francesco, una delle realtà, non soltanto religiose, ma pure artistiche e culturali (sono sepolti in questo tempio il figlio di Dante Alighieri, Pietro e la figlia di Petrarca, Francesca) più famose della città - non a caso, poi, l’incontro in municipio, dal momento che, come noto, la chiesa di San Francesco è di proprietà del Comune,. Il “cambio della guardianìa” trevigiana avverrà ufficialmente entro questo mese, non appena dalla Santa Sede trevigiana arriverà l’annuncio della nomina del nuovo rettore della basilica del Santo, carica che padre Oliviero Svanera ricopriva dal 2016, dall’indomani cioè dell’improvvisa, inaspettata, scomparsa di padre Enzo Poiana. Il nuovo superiore del convento di San Francesco è nato a Lumezzane in provincia di Brescia nel 1959; aveva pronunciato i voti solenni nel 1984 e due anni dopo era stato ordinato sacerdote. Conseguito il dottorato in teologia morale nell’Accademia Alfonsiniana di Roma, durante gli studi, aveva svolto anche attività pastorale in parrocchia nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo della capitale. Docente in diverse istituzioni della Provincia Italiana di Sant’Antonio di Padova dei frati minori conventuali, aveva svolto anche ruoli di governo a vari livelli, come preside, direttore, rettore, consulente. E’ redattore di riviste specialistiche, soprattutto in materia matrimonialista. Ed è autore di numerosi libri e trattati, tra i quali i recenti “Sposarsi? Una scelta di libertà e grazia”, “Tu sei amore. Una prospettiva francescana della coppia”, “Amori feriti. La chiesa in cammino con separati e divorziati” - tutti pubblicati dalle Edizioni Messaggero Padova.