«Hai un nome straniero, non ti assumo anche se mi andresti bene»

PADOVA Aveva molte carte in regola per ambire a quel posto di lavoro. L'età giusta, le competenze professionali, una buona esperienza alle spalle e la vicinanza rispetto a casa. Anzi, era convinto di averle tutte. In realtà c'era un aspetto che gli è costato l'assunzione: la sua origine straniera. E così un trentenne padovano, di nazionalità italiana ma cresciuto in una famiglia di origine marocchina, ha visto sfumare il sogno di quel contratto. «È una vergogna, una vicenda becera e tristissima. Solo una persona bigotta può ragionare in un modo simile» sbotta il consulente per la selezione del personale che aveva proposto il lavoratore all'azienda. «Ma il nostro non è razzismo. Purtroppo operiamo in un settore dove molti si basano sulla prima apparenza, e uno straniero non sempre è visto allo stesso modo di un italiano» si difende l'imprenditore.







LA DENUNCIA A raccontare i fatti è Maurizio Boccuto, 40 anni, una laurea in psicologia e un lavoro in un'agenzia di Padova. Nella sua ricostruzione non nomina esplicitamente l'azienda, ma il nome della ditta viene presto a galla: è la Emporio del Cuscinetto di Padova, al confine con Ponte San Nicolò, attiva da oltre 30 anni nel settore delle forniture industriali di componentistica meccanica. Cercava un venditore per il proprio settore commerciale e si è rivolta al consulente padovano. «Avevo individuato una persona perfetta - spiega Boccuto -, in possesso delle caratteristiche indicate dall'azienda: residente in provincia, dotato di una cultura nel settore industriale, voglia di lavorare e facilità al contatto umano. Ho fatto pervenire all'azienda la relativa scheda ottenendo l'ok per un incontro conoscitivo». Il colloquio c'è stato, una settimana fa, ma venerdì Boccuto ha ricevuto via mail il riscontro dal presidente decidendo poi di renderlo pubblico: «La persona mi è piaciuta e forse potrebbe essere valida - si legge -. Ma secondo le valutazioni di un altro nostro consulente esterno, nel nostro settore potrebbe essere difficile inserire un ragazzo che ovviamente si percepisce non essere italiano, e con un nome difficile da pronunciare».



CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO