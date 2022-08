Morde il buttafuori del night club e poi se la prende con i carabinieri: padovano arrestato

RICCIONE - Ferragosto con arresto per un padovano, in evidente stato di alterazione, finito in manette per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Sulla base di quanto ricostruito dal personale, questa notte nella night club “Perla” di Riccione, l’uomo, dopo aver verosimilmente aggredito con un morso un addetto alla sicurezza intento ad allontanarlo dal locale, non avrebbe placato la propria ira neanche nei confronti dei militari giunti sul posto. Tra offese e spintoni, infatti, l’uomo avrebbe cercato in tutti i modi di opporsi al controllo fino a costringere i Carabinieri ad arrestarlo in flagranza.