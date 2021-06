Padovano di 43 anni arrestato in Indonesia: corruzione nell'acquisto di terreni

PADOVA - Arrestato in Indonesia per corruzione Fabio Nizzardo, 43 anni, di Brugine. E' successo lo scorso gennaio. L'accusa è corruzione. Il padovano, residente da alcuni anni nel Paese asiatico, è finito nei guai insieme ad altre 16 persone tra cui funzionari del governo indonesiano. È stato accusato di avere fatto da mediatore per l'acquisto di terreni vicino al parco naturale di Komodo terra dei varani. La truffa ai danni dello stato indonesiano sarebbe di oltre 7 milioni di euro. Nizzardo è stato accostato dall"accusa alla mafia di Labuan Bajo.