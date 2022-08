Tenta di rapinare una coppia di pensionati ma fugge a bocca asciutta: 55enne padovana arrestata

PADOVA - Una padovana di 55 anni ha rapinato una coppia di pensionati. Nella tarda serata di ieri, 26 agosto, la donna a volto coperto e a bordo di uno scooter ha avvicinato in via Alessandria una coppia di pensionati, anche loro padovani, di 96 anni lui e 86 anni lei. Ha afferrato la borsa dell'anziana cercando di strappargliela dalla spalla ma non si aspettava una pronta reazione: la coppia di pensionati ha cercato di resistere, tenendo stretta la borsetta. Alla fine i due anziani sono caduti a terra e la 55enne è fuggita senza il bottino.

I due pensionati hanno riportato lesioni guaribili in 10 giorni lei e 30 giorni lui. I carabinieri della sezione radiomobile in poco tempo hanno rintracciato la 55enne e l'hanno arrestata per tentata rapina e lesioni.