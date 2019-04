«Aggredita sul pullman: io urlavo, tutti vedevano ma nessuno mi aiutava»

di Marco Aldighieri

PADOVA - Un anno di condanna, con la sospensione della pena, per tentata violenza sessuale ai danni di una studentessa di 18 anni. È questa la pena inflitta ieri dai giudici del Tribunale collegiale al profugo nigeriano di 24 anni Joseph Adagbonyin all’epoca dei fatti, era il gennaio del 2017, ospite del centro di accoglienza di Bagnoli di Sopra. Il pubblico ministero Roberto Piccione, titolare delle indagini, aveva chiesto un anno e sei mesi di carcere. È stata scioccante la testimonianza in aula della vittima: «Mi ha aggredita all’interno della corriera e nessuno dei passeggeri è intervenuto per aiutarmi».