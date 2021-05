PADOVA - Niente miracolo: in serie B ci va il Perugia, vittorioso in casa della Feralpisalò, mentre i biancoscudati dovranno giocarsi la promozione alla lotteria dei play off nonostante l’1-0 alla Sambenedettese e i 79 punti in classifica (con il migliore attacco e la migliore difesa del girone), gli stessi degli umbri. Fatali i due gol di differenza negli scontri diretti con i Grifoni.

Brucia maledettamente il verdetto degli ultimi novanta...

