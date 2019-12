di Cesare Arcolini-Lorena Levorato

NOVENTA/VIGONZA Paese sotto assedio per colpa dei ladri. L’ultimo colpo ha registrato un bottino di parecchie migliaia di euro. «Ci siamo trovati i ladri in casa e ora viviamo nel terrore che possano tornare». Sono queste le drammatiche parole di Antonella Mazzocco ed Antonio Mazzucato, i coniugi cinquantenni che vivono in via Marezzane. «Stavamo guardando la televisione in sala - hanno raccontato - ad un tratto abbiamo notato nel corridoio la luce di una pila. Abbiamo subito capito che qualcuno era entrato. Istintivamente ci siamo alzati per capire cosa stesse accadendo. Ci siamo messi ad urlare ed abbiamo visto un malvivente fuggire dalla finestra del bagno».