Turni di lavoro, vigili in rivolta. Il comandante: «Chi porta la divisa non fa l'impiegato»

di Gabriele Pipia

PADOVA - Ottobre 1997, Comando della Polizia locale di Padova. Un giovane Lorenzo Fontolan, agente appena assunto, viene subito catechizzato dai propri superiori: «Questo non è un mestiere come gli altri. Chi indossa la divisa deve abituarsi a lavorare quando gli altri non lavorano». Ventidue anni dopo su quella stessa divisa Lorenzo Fontolan porta i gradi del comandante e ora rispolvera questo aneddoto per lanciare un chiaro messaggio ai vigili in rivolta: «Il cambiamento costa fatica, ma è necessario: il sabato dobbiamo garantire più presenza, lo chiede la città». Fontolan sta conducendo assieme al sindaco la delicata trattativa con le parti sindacali, che fanno muro di fronte all’ipotesi di tornare a lavorare sei giorni alla settimana.