Digita il suo nome sul web e trova ​il video hard girato dall'ex fidanzato

PADOVA - Non ha retto alla fine della relazione sentimentale con. Prima l'ha tempestata di telefonate e messaggini, e quando si è reso conto di non contare ormai più nulla,. Un atto di vendetta contro quella bella, che non lo ha più voluto nella sua vita. Il, italiano come la sua ex fiamma ed entrambi residenti in un comune dell'Alta padovana, è stato iscritto nel registro degli indagati dal pubblico ministero Roberto Piccione, titolare delle indagini, per il reato di atti persecutori. Il magistrato non ha applicato la nuova legge del revenge porn (che prevede una pena fino a sei anni di reclusione), perchè non è ancora entrata in vigore. Inoltre gli episodi contestati al quarantaquattrenne risalgono al 2017 e al 2018.