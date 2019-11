Vicenza-Padova, derby al vertice. Il grande ex: «Ambiente caldissimo, decideranno i singoli»

di Pierpaolo Spettoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'ultima sfida al Menti vinta dai biancoscudati con un sigillo di Guidone era sulla panchina del Vicenza, oggi invece allena l'. Un derby che conosce alla perfezione, vicentino doc e con un passato da calciatore che l'ha visto condividere lo spogliatoio con quasi tutto l'attuale staff tecnico del Padova: Sogliano, Sullo, Ametrano e Zancopè. Vivendo nel capoluogo berico, Zanini ha il polso della situazione alla vigilia del derby. «C'è molto fervore in questo momento a, al di là della sfida con i biancoscudati. Credo di non offendere nessuno se dico che c'è un po' più di sentimento rispetto al Padova, come testimonia anche il fatto che allo stadio sono presenti sempre diecimila spettatori. Per di più il Menti è un catino, per cui il Padova troverà un ambiente caldissimo».L'ANALISI«Il Vicenza è una squadra molto solida e tra le cui fila ha giocatori importanti, ma quella con il Padova sarà una partita molto difficile da affrontare. Anche se i biancoscudati sono incappati qualche giornata fa in due sconfitte, stanno disputando un buon campionato, per cui sarà una sfida bella e che fa bene al calcio». Sul possibile canovaccio del derby afferma: «Il Vicenza non è una formazione spregiudicata, è invece cinica e si difende bene con tutti gli effettivi dietro la linea della palla. Di sicuro non è la squadra che fa un gioco spettacolare, però è robusta. Quanto al Padova non mi sembra una compagine che va all'arrembaggio, quindi prevedo una gara molto tattica. E in questo tipo di partite a fare la differenza sono gli episodi e gli uomini chiave che ci sono da una parte e dall'altra».«Marotta è il classico terminale offensivo, ma i giocatori che nel Vicenza rompono gli equilibri sono Giacomelli e Vandeputte. Nel Padova se gioca, Gabionetta è un giocatore con le stesse caratteristiche. I biancoscudati lavorano più sull'organizzazione del gioco e sulla manovra, mentre il Vicenza può permettersi qualche giocata in più dei singoli. Anche se poi sui calci piazzati il Padova può contare su un battitore del calibro di Ronaldo. Senza dimenticare che le assenze di Castiglia e Pesenti non sono da poco».INIEZIONE DI FIDUCIAChi riuscirà a spuntarla nel derby, avrà un tornaconto soprattutto in termini di entusiasmo e morale. «Entrambe le squadre stanno dimostrando di valere la posizione di classifica che hanno, poi in questo momento della stagione non è il punto in più o in meno a fare la differenza. Una vittoria non cambia la classifica, ma è senz'altro un'iniezione di fiducia fortissima che porta ulteriore entusiasmo».EX COMPAGNIZanini conosce molto bene i suoi ex colleghi biancoscudati. Con Sullo ha disputato due campionati di serie B al Pescara, con Ametrano una stagione in A1 al Verona, con Zancopè un torneo cadetto proprio nel Vicenza e con Sogliano un'annata al Napoli. «Con Sasà (Sullo, ndr) ogni tanto ci sentiamo. Oltre a essere un bravo allenatore, lo reputo una persona per bene. È alla sua prima stagione come allenatore in prima, ma come vice di Ventura ha acquisito un'esperienza molto grande. Del resto quando lavori a stretto contatto con un allenatore, recepisci tutta una serie di informazioni. La sua vera bravura però è stata quella di calarsi subito nella realtà della serie C, pur avendo calcato sempre ben altri palcoscenici come quelli della Nazionale e della serie A».LAVORO DI SQUADRADa ex compagno si aspettava che una volta appese le scarpe al chiodo avrebbe allenato? «Sì, magari Sasà non direbbe lo stesso di me dato che ero più estroso. In quel Pescara giocava con noi anche Allegri, all'epoca nessuno l'avrebbe mai pensato, e invece è diventato il numero uno con pieno merito». E Sogliano? «Nel suo ruolo è uno dei migliori. È arrivato al Padova, e ha sistemato subito le cose. È stato bello rivedersi dopo tanti anni, in occasione di un'amichevole estiva con l'Este. Si vede che nello staff biancoscudato c'è un lavoro di squadra, stanno facendo ottimamente».