Strade, la rivoluzione per il nuovo ospedale. Si chiude l'Arco di Giano

di Mauro Giacon

Manca poco per un appuntamento storico. Chiudere dopo vent'anni l'Arco di Giano, ovvero l'asse viario di collegamento est-ovest e nello stesso tempo aprire a tempo di record la viabilità per il nuovo ospedale a Padova est. Dopo nove mesi di lavori entro febbraio aprirà la nuova strada che da via Maroncelli arriverà a via Galante. Sono 600 metri fondamentali, prima di tutto per consentire a tutto il rione S. Lazzaro di poter circolare liberamente visto che è in programma la chiusura del passaggio a livello su via Friburgo.E inoltre il primo tratto di via Galante, quello che passa a fianco del cavalc avia Maroncelli, è molto stretto. Ma soprattutto perchè da questo pezzo di strada partiranno due direttrici fondamentali per il policlinico.LE DIRETTRICIVedremo il raddrizzamento del cavalcavia Maroncelli, cioè al posto della curva attuale da via Friburgo, ci sarà una strada diritta in arrivo dall'area ospedaliera per fluidificare il traffico verso il centro (nella foto grande a destra si vede