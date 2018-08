Degrado in via Bernina: strada blindata, in chiesa arriva il colonnello

di Marina Lucchin

PADOVA - «Io e i miei uomini non abbiamo paura di niente e di nessuno. Pronti a controlli approfonditi e a tappeto in tutta la zona». Il colonnello Oreste Liporace, comandante provinciale dell’Arma, così risponde ai residenti di via Bernina e di tutta l’area intorno al complesso del civico 18, che ieri hanno lamentato una sensazione di insicurezza che li costringe a chiudersi nelle proprie abitazioni: «Abbiamo paura anche solo di uscire di casa».VICINO ALLA GENTEIeri mattina il comandante si è presentato alla messa della parrocchia della Santissima Trinità per portare la vicinanza dell’Arma agli abitanti esasperati del rione dell’Arcella. Il colonnello, al termine della funzione, ha anche incontrato il parroco e discusso con i rappresentanti dei residenti. «Sì, la situazione è da tenere sotto controllo - commenta Liporace - ma non è vero che le forze dell’ordine lì non ci mettono piede per “paura”. Sia chiaro, io e i miei uomini non abbiamo paura di niente e di nessuno e la sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Per questo, oltre alla normale attività, sempre svolta con cura e perizia dai miei carabinieri, si aggiungeranno anche dei servizi mirati».