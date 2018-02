di Marco Aldighieri

PADOVA La. Il sostituto procuratore Federica Baccaglini ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per la mancata bonifica dell’ex complesso “Serenissima” chiuso il 19 luglio del 2007. Le indagini sono scattate a seguito di un esposto presentato in Procura il primo settembre dell’anno scorso da parte del. Le indagini sono state affidate alla Squadra di polizia giudiziaria della Procura. L’obiettivo è capire come mai e da chi le sei palazzine sono state abbandonate nell’incuria totale, diventando così un problema igienico-sanitario. I residenti, oltre a essere preda degli insetti, hanno paura di contrarre malattie infettive al sangue e all’apparato respiratorio.