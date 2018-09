di Alberto Rodighiero

PADOVA - Il Comune acquista per 186mila euro l’ex. Procede quindi l’iter che, entro la fine del 2019, porterà l’amministrazione all’acquisizione di tutte e sei le palazzine del complesso Serenissima, che saranno demolite per fare posto alla nuova questura. Martedì scorso il settore Patrimonio ha dato il via libera all’acquisto dei locali che, fino a gennaio del 2010, hanno ospitato la sala di preghiera gestita, che poi si è spostata in un capannone privato in via dell’Ippodromo acquistato per 400mila euro. L’associazione, grazie all’intermediazione dell’allora giunta Zanonato, aveva ottenuto un contratto di comodato gratuito con l’, proprietaria dell’immobile in via Anelli. Immobile che precedentemente era utilizzato come supermercato e che dal 2010 è rimasto sfitto.