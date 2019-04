Addio al bronx, pronte le ruspe: a settembre via alle demolizioni

di Alberto Rodighiero

PADOVA - Entro giugno il Comune acquisirà tutti gli alloggi di via Anelli e a settembre entreranno in azione le ruspe per un intervento che dovrebbe chiudersi per la fine dell'anno. Una circostanza che viene accolta con soddisfazione dal questore Paolo Fassari dal momento che, proprio in quell'area, dovrà poi sorgere la nuova questura. «Si tratta sicuramente di una buona notizia ha commentato ieri Fassari Per quel che ci riguarda, il nostro obiettivo a breve termine è quello di aprire, entro la fine dell'anno, il nuovo ufficio immigrazione alla Stanga». Nei giorni scorsi, intanto, è stato anche raggiunto un accordo informale tra la giunta Giordani e l'Ater per la cessione degli alloggi di proprietà dell'ente all'interno del complesso Serenissima. Una circostanza che, di fatto, sblocca definitivamente l'operazione. «Fino all'anno scorso spiega l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi - i privati possedevano