di Gabriele Pipia

PADOVA - Un, irregolare in Italia, ha aggredito una passante e poi colpito a testate un uomo intervenuti in soccorso della donna. L'anziana alle 12.40 in via Altinate aveva s. A quel punto lo straniero si è fermato e ha iniziato a prendere a calci il cane della signora. Vista la scena, un 65enne è intervenuto ma è stato a sua volta aggredito con. Sul posto è arrivata una Volante della polizia. Il marocchino è stato arrestato, il ferito è stato trasportato in ospedale e il cane portato da un veterinario. Sotto choc l'anziana.