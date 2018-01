Beppe Grillo invitato al Bo: «Inopportuno» E lui compare in diretta sul robot

di Federica Cappellato e Nicola Munaro

PADOVA - Alla fine, inopportuno o meno,si è palesato lo stesso. Non di persona – la sua presenza annunciata aveva suscitato più di un brontolio all’Università di Padova -, ma con un collegamento Skype sfruttando il televisore sulla pancia di uno dei tre robottini progettati e realizzati nel laboratorio del Dipartimento dell’Ingegneria dell’Informazione di Padova. Camicia scura, capello arruffato e qualche battuta pronta in tasca, il comico genovese padre dele ora alfiere di un nuovo blog “alla ricerca dei folli”, è stato l’inattesa sorpresa per la decina di studenti che ieri hanno assistito all’ultimo corso di Roberto Mancin docente universitario di Terapia della Neuro e psicomotricità e responsabile di sviluppo di sistemi e tecnologie informatiche innovative al Dipartimento per la Salute della donna e del bambino dell'Ateneo padovano. Una sorpresa che rischiava di saltare proprio sul più bello, nella serata di martedì. Perché quando si è diffusa la voce che l’ultimo crack del mondo della politica avrebbe raggiunto Padova per assistere alla lezione all’interno del laboratorio (pare camuffato, per non dare troppo nell’occhio), qualche mosca al naso ai vertici dell’università padovana è saltata. È stato allora un febbrile via vai di messaggi – è la ricostruzione interna agli ambienti dell’ateneo – a scongiurare la calata di Grillo, ritenutapure dal rettore Rosario Rizzuto. Tutta colpa delle prossime elezioni del 4 marzo, precisano dagli ambienti vicini alla segreteria del magnifico.