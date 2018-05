di Luca Marin

PADOVA - Venerdi è stato firmato da parte dell’amministrazione ospedaliera e dai sindacati il piano ferie. L’accordo, che andrà a regolamentare i 15 giorni di ferie previsti dal contratto dal 1. giugno al 30 settembre, si regge su alcuni punti chiave come la contrazione delle attività chirurgiche con la chiusura di posti letto e una diminuzione delle sedute ospedaliere, l’assunzione di personale a tempo determinato e l’anticipo dell’assunzione del turn over del secondo semestre di quest’anno.E' infine prevista l’attuazione del progetto di acquisizione di altre professionalità per l’assistenza diretta in tutti i presidi dell’Ulss provinciale.