Dai fumetti alle auto, domenica e lunedì a Padova c'è Tuttinfiera

PADOVA - Passione. Quella sensazione che inebria, quel formicolio che spinge verso qualcosa che amiamo. Quell'esplosione di sensazioni e buon umore che solo le nostre passioni sanno darci. Che sia l'amore per uno sport o per i fumetti, poco importa. Basta che faccia sentire vivi. Passione e tempo libero è il tema di Tuttinfiera, esposizione che da domani a lunedì porterà nei padiglioni di via Tommaseo della Fiera di Padova tutto ciò che sa ispirare la nostra vita.

Un ritorno in grande stile per Tuttinfiera che l'anno scorso non ha potuto realizzarsi a causa della pandemia. Bisogna recuperare. È la promessa della 37esima edizione che come prima novità vede la partnership tra Padova Hall e la società padovana Nord Est Fair che gestirà la segreteria organizzativa, così come da tempo gestiva la sezione cult Portobello Vintage Market. Per entrare è necessario avere il Green pass e proprio per questo verrà posto di fronte al padiglione 2 un gazebo dove un medico e tre infermieri sono disponibili per effettuare tamponi rapidi, dalle 8.30 alle 12.30 di tutti e tre i giorni di fiera. Sono sette i padiglioni occupati da Tuttinfiera. Non mancheranno spettacoli, concerti, dimostrazioni sportive, balletti di burlesque e worskshop. Immancabile il concorso per Cosplayer che premierà la persona che presenterà il costume più simile a quello di un personaggio del mondo dei fumetti.



MADE IN USA

Al padiglione 8 sarà celebrato il sogno americano. L'atmosfera texana, l'abbigliamento country e i juke box la fanno da padrone. La sezione motoristica è stata particolarmente curata con una serie di espositori specializzati e un concorso dedicato al custom. Ci saranno i Gemelli Racing Garage, officina esperta in riparazione, restauro e preparazioni di auto americane classiche e moderne, così come l'Old school garage classic car restoration, specializzata in customizzazione. Il padiglione 8 promette di essere spettacolare. Nella cornice dell'American dream sarà ospitato l'Official custom show, il contest di custom bike più longevo d'Europa. E via a concerti di rock'n'roll, al concorso di burlesque e ai balli country di gruppo come in un vero e proprio saloon.

Grande spazio lo avrà lo sport, inteso in tutte le sue sfaccettature. Sport di squadra, individuale, motori. Al padiglione 7 sarà presente l'associazione Amici della bicicletta di Padova, attiva da oltre 25 anni e aderente alla Fiab. Per promuovere non solo l'uso sportivo della bici ma anche la sua sostenibilità. Tra i suoi obiettivi c'è quello di rapportarsi con le amministrazioni locali per far sì che i territori diventino sempre più ciclabili con più piste dedicate e con la moderazione della circolazione veicolare. Per contrastare il furto di biciclette, da anni è attiva la collaborazione con il Comune di Padova per la marchiatura antifurto, la punzonatura del codice fiscale del proprietario sul telaio.

Poco più avanti, nella Galleria 78, ci sarà posto per i veri sportivi. Wrestling, ginnastica, yoga, zumba, di tutto e di più. Dalle 9.30 alle 19 si susseguiranno dimostrazioni con istruttori delle più importanti associazioni venete, senza sosta. E per la prima volta è stato allestito un ring per il wrestling. Italian championship Wrestling, prima realtà italiana che da 20 anni diffonde in tutto il Paese questo sport, metterà in scena acrobazie mozzafiato domani alle 12, alle 15 e alle 17 e domenica alle 11, alle 14 e alle 16, sempre nella Galleria 78.



DONNE E MOTORI

La chiusura di lunedì verrà data da Miss Fashion&Cars, un contest di auto storiche e modelle. Alle 13 le auto partiranno da Abano Terme per arrivare alla Fiera di Padova. Ci saranno modelli che hanno fatto la storia dell'automobile come la Jaguar E-Type definita da Enzo Ferrari la più bella auto mai costruita o la Lamborghini Countach che quest'anno festeggia cinquant'anni dalla prima messa in strada.

Immancabili gli stand dedicati al mondo della fumettistica che saranno radunati al padiglione 4. Una manifestazione caleidoscopica ricca di partecipanti. Si va dai pezzi di antiquariato alle nuove serie giapponesi dei Manga, passando per i classici della Bonelli come Tex e Zagor, per gli eroi delle storie di Marvel come Spider-man e DC come Batman, senza dimenticare i brand storici come Topolino, Alan Ford, Martin Mystere e Lupo Alberto, con moltissime chicche disponibili per tutte le tasche. Il gruppo La Tana del Nerd Official di Rosà (Vicenza) ha organizzato tutta una serie di interviste con personaggi dal mondo del web, attività come il karaoke e, ovviamente, il contest per Cosplayer per cui sono stati predisposti anche camerini per cambiarsi.



MUSICA E MODELLI

Al padiglione 4 c'è posto anche per gli appassionati di musica. Perché anche se è aumentato il consumo di musica in streaming è aumentata anche la vendita di dischi in vinile, a discapito dei cd. Un ritorno alle origini. Tutti i generi sono rappresentati: il rock (con gli anni '60, '70 e '80 protagonisti assoluti), la musica italiana (con autentiche rarità di Vasco Rossi e Lucio Battisti), il jazz ed il blues, la musica etnica, l'elettronica, il metal. Ma occhio anche ad alcune pregevoli registrazioni di musica classica e alle chicche da collezionisti che riguardano prime edizioni, edizioni particolari, picture disc. Il vinile farà come sempre la parte del leone, ma ci sarà ampio spazio anche per CD, DVD, gadget e memorabilia musicali, riviste, fanzine.

Il mondo del modellismo troverà spazio al padiglione 3 con una grande presenza di modellini Gundam, dall'omonima serie televisiva giapponese. Ci saranno anche laboratori didattici gratuiti per i più piccoli per far riscoprire il piacere della manualità e la gioia della creatività: i modellini costruiti potranno essere portati a casa. Ci sarà una mega città di 30x2 metri costruita in Lego e un'area dedicata ai giochi da tavolo.

Come da tradizione ci sarà anche Portobello Vintage Market, il paradiso del passato. E la Scuola triveneta di cani guida, associazione di volontariato di Selvazzano (Padova), mostrerà come si addestrano cani guida per non vedenti al padiglione 7 dove sarà presente anche la polizia locale che allestirà un campo mobile ciclabile di 480 metri quadri dotato di segnaletica orizzontale e verticale, dove si terranno lezioni di sicurezza stradale con l'assistenza di 6 agenti.