CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Una, otto aule accademiche dove ha studiato nel periodo invernale, e dall’Università è scattato ieri l’”altolà” con un’email inviata a tappeto a tutti i, invitandoli a un. Anche se la ragazza non risulta più in città da almeno due mesi, essendosi già concluso il suo periodo di studi a Padova, la notizia ha fatto velocemente il giro dell’Ateneo: la giovane, classe 1997, iscritta al corso di laurea in, risulta aver frequentato il laboratorio di Lingua italiana dal 16 ottobre al 15 gennaio scorso al Centro linguistico di Ateneo in via Venezia 16, in particolare le aule 1 H, 1 C e 2 C, il corso di Letteratura per l’infanzia dall’1 ottobre al 19 dicembre al Piovego in via